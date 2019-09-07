TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

07.09.2019 20:46

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde yıldız erkekler grossta İbrahim Tarık Aslan 71 (-1), genç kızlarda Ilgın Zeynep Denizci 68 (-4) puanla ilk sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde ferdi lisanslı Fevzi Asker 68 net skorla, genç kızlar A kategorisinde ise Ilgın Zeynep Denizci 65 net skorla zirveye çıktı.

Erkekler B kategorisinde Uluç Aslan ile ferdi lisanslı Bartu Olcan Çiğdem kırk sekizer stableford skorla birinci, genç kızlar B kategorisinde ise Ece Vural, Duru Narin ve Hatice Kübra Ertan otuz dokuzar stableford skorla zirvede yer aldı.

Minik erkekler A kategorisinde Latif Çam 20 skorla, minik kızlar A kategorisinde de Ese Nur Sarı, Aida Tepe ile ferdi lisanslı Beril Meyra Ertan on yedişer stableford skorla birinciliğe yerleşti.

Minik erkekler B kategorisinde Doruk Salmanlı, kızlar kategorisinde de Sevde Ada Koçak 20 stableford skorla liderliğe oturdu.

Minik erkekler C kategorisinde Ali Emir Uyar 26, genç kızlar C kategorisinde Yaprak Eminoğlu 18 stableford skorla birinci oldu.

Şampiyonanın final turu yarın yapılacak. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular için kupa töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA