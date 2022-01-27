TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak müsabakaları tamamlandı
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, Antalya Belek'te oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.
ANTALYA (İHA) - Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayağı, Antalya Belek'te oynanan müsabakaların ardından tamamlandı.
Toplam 10 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. Ayak mücadelesi, 23-26 Ocak tarihleri arasında Antalya Golf Kulübü'nün PGA Sultan ve The Pasha Sahaları'nda yapıldı. 25 Ocak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ertelenen TGF Türkiye Golf Turu'nun final raundu, 26 Ocak tarihinde The Pasha Golf Sahası'nda oynandı.
Turnuvada, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele etti.
Oynanan müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 222 (+6) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Berk Çelik toplamda 226 (+10) gross skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 227 (+11) gross skorla üçüncü olurken, kadınlar grossta Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 232 (+16) gross skorla birinci sırada yer aldı. National BGK'dan Petek Peker ve Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz ise toplamda 238 (+22) gross skorla ikinciliği paylaştı.
TGF Türkiye Golf Turu 1. Ayak müsabakasının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldılar.
TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. Ayağı, 2-4 Şubat tarihleri arasında yeniden Antalya Golf Kulübü'nün golf sahalarında oynanacak. - İSTANBUL