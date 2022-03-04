Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak, Antalya'da başladı.

TGF'den yapılan açıklamaya göre, Serik ilçesindeki Sueno Pines Golf sahasında oynanan müsabakada, sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, International Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu çıktı.

Oynanan ilk raundun sonunda, erkeklerde Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden Berk Çelik 76 (+4) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübünden Can Gürdenli 78 (+6) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda, Antalya Gençler Golf Spor Kulübünden İrem Demir 81 (+9) gross skorla birinci olurken, National Golf Kulübünden Petek Peker ve Kemer Golf Kulübünden Sude Bay 82'şer (+10) gross skorla ikinciliği paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak 2. raund mücadelesi yarın Sueno Dunes Golf Sahası'nda oynanacak.