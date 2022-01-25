TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak mücadelesine kar engeli

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak mücadelesinin son gün müsabakaları, kar yağışı nedeniyle yapılamadı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak mücadelesinin son gün müsabakaları, kar yağışı nedeniyle yapılamadı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen Türkiye Golf Turu'nun 1. ayak mücadelesinin 3. gününde, bölgede kar yağışı etkili oldu. TGF, kar nedeniyle müsabakaların yarın oynanmasına karar verdi.

Turnuvada mücadele eden sporcular, beyaz örtüyle kaplanan golf sahasında kartopu oynayarak eğlendi. Golfçüler, daha sonra alıştırma vuruşu yaptı.

Organizasyonda İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Regnum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK'den 9'u kadın 21 sporcu mücadele ediyor.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 2. ayak mücadelesi, 2-4 Şubat'ta Antalya Golf Kulübü sahalarında oynanacak.