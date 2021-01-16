TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici, Uğuroğlu'na yapılan saldırı kınadı
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TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici, Uğuroğlu'na yapılan saldırı kınadı

16.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:48
TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici, Uğuroğlu'na yapılan saldırı kınadı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Mehmet Orhan Uğuroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, Uğurluoğlu'na yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirterek, "Gazetecilere yapılan saldırılar, tüm gazeteci meslektaşlarımızı endişeye sürüklemektedir. Basın yasası içerisindeki hukuki hakların yetersiz kaldığı bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Basın yasasının yeniden düzenlenerek gazetecilerin hukuki haklarının yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Halkın haber alma hakkını ifa eden gazetecilere saldırıların son bulmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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