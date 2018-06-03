Tgf Federasyon Kupası Şampiyonu Tamer Yamaç Oldu

SAMSUN'da iki gün süren Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan 'TGF Federasyon Kupası'nda Tamer Yamaç şampiyon oldu.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan ve iki gün süren, bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'TGF Federasyon Kupası' Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde 14 takımdan 66 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 36 çukur da oynanan müsabakalarda erkek ve kadın golfçüler, 'A' ve 'B' kategorileri olmak üzere iki ayrı kategoride sahaya çıktı.

Toplam iki raunt oynanan şampiyonanın sonucunda TGF Federasyon Kupası şampiyonu 140 vuruşla Tamer Yamaç olup ismini kupaya yazdırırken, erkekler grossda Tamer Yamaç birinci, Mutlu Güner ikinci, Berk Çelik üçüncü sırada kendine yer bulabildi. Kadınlar grossda Sena Ersoy birinci, Damla Bilgiç ikinci, İrem Demir üçüncü olabildi.

Erkekler A kategorisinde Orkunhan Kaplan birinci, İbrahim Tarık Aslan ikinci, Nevzat Habalı üçüncü oldu. Kadınlar A kategorisinde Sena Ersoy birinci, Ayşe Demir ikinci, Petek Peker üçüncü oldu. Erkekler B kategorisinde Cem Başpınar birinci, Turgut Akcan ikinci, Hasan Şekeroğlu üçüncü oldu. Kadınlar B kategorisinde Hatice Kübra Ertan birinci, Hatice Yağmur Demir ikinci, Selen Oral ise üçüncü oldu.

Samsun'da düzenlenen TGF Federasyon Kupası hakkında bilgi veren Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, "Bu sene 20'ncisi oynanıyor. 1997 yılında başladık biz federasyon kupasını organize etmeye, hemen hemen federasyonun yaşıyla eşit. Geçen sene de dahil olmak üzere 2 sene üst üste Samsun'daki golf sahamızda bu müsabakayı tertip ediyoruz. Önümüzdeki süreç içerisinde de TGF Federasyon Kupası Samsun'da oynanacak. Hem bu sahanın çok mücadeleci bir saha olması oyuncularımıza ayrı bir tecrübe kazandırıyor, hem de bu sene özellikle Akdeniz oyunlarından önceki bizim son resmi müsabakamız. Akdeniz müsabakasına katılacak olan oyuncularımız açısından da iyi bir hazırlık müsabakası niteliğinde değerlendirilebilir. Bu saha sadece gençler şampiyonasına, federasyon kupasına değil, önümüzdeki süreç içerisinde uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak. Samsun Golf sahasının uluslararası arenada da isminin golf ile birlikte anılmasına vesile olacak bir sahadır. Biz bu sahayı Türk golfüne ve ülke sporuna kazandıran başta Yusuf Ziya Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Dün biraz hava rüzgarlıydı, oyuncularımız biraz zorlanmış ama bugün oldukça güzel bir havada geçiyor. Hem güneş olarak, hem de nem oranın azlığı ve rüzgarın da azlığı mücadeleyi daha da zevkli bir hale getirdi. Katılım sayısı olarak hedeflediğimiz bir sayıya ulaştığımız için oldukça mutluyuz. Sayı olarak 66 sporcumuz katıldı. Sayıları artarak devam ediyor" dedi. - Samsun