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TGF Başkanı Musa Aydın, Kadın Milli Takımı kampını ziyaret etti

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na yönelik hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

TGF Başkanı Musa Aydın, Kadın Milli Takımı kampını ziyaret etti
11.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:31

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, 12-20 Aralık tarihlerinde Sırbistan'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'na yönelik hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Kadın Milli Takımı'na ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamada, 19 Ağustos tarihine kadar Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarına devam edecek 18 milli sporcunun, 20-30 Ağustos tarihleri arasında Antalya'da tekrar kampa gireceği belirtildi.

Başkan Aydın'ın, teknik heyetle toplantı yapıp, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini de değerlendirdiği ifade edildi.

Pandemi sürecinin tüm branşları olduğu gibi güreşi de etkilediğini dile getiren Aydın, şu görüşlerini aktardığı bildirildi:

"Dünya Şampiyonası için 12-20 Aralık tarihleri belirlendi. Bizler tüm sporcularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Kadın güreşinde önemli başarılara imza attık. Biz göreve geldiğimizde bu başarılar hayaldi. Özellikle son yıllarda elde edilen başarılarla birlikte kadın güreşinde söz sahibi ülkeler arasında yer aldık. Bu gerçekten gurur verici. Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık. Şimdi sırada olimpiyat şampiyonu çıkartmak var. Teknik kadromuza ve sporcularımıza güveniyorum. İnşallah bu hedefe de ulaşacağız. Pandemi sürecinde ne olur ne biter bilinmez. Dünya Şampiyonası için tarih verildi. Ancak o tarihlerde pandeminin durumu da önemli. Tek duamız hem ülkemizde hem de dünyada bu virüsün biran evvel son bularak her şeyin normale dönmesi."

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman'ın, çalışmaların iyi gittiğini belirterek, "Tüm takımla, hırslı bir şekilde Dünya Şampiyonası için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde sporcuları hazırlamak gerçekten çok zor. Her ne kadar şampiyona için tarih belirlenmiş olsa da bir belirsizlik var. Virüs tehdidinin ortadan kalkması lazım. Kasım ayında 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, büyüklerde ise aralık ayında Dünya Şampiyonası olacak. Her ne kadar bu şampiyonalar net olmasa da biz kasım ve aralık aylarında müsabakalar olacak gibi çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Mili takımda dünya çapında başarı elde etmiş sporcular olduğuna dikkati çeken Kahraman'ın, "Şu anda üçünü kampımız olmasına rağmen yine temassız olarak, koşu ve daha çok fizik kondisyon çalışmaları üzerinde duruyoruz. Burada amaç sporcuyu belirli bir seviyede ve performansta tutmak. Takımımızda, dünya ve Avrupa şampiyonları var. Biz üst üste iki defa Avrupa üçüncüsü olan bir takımız. Çok başarılı sporcularımız var ve beklentilerimiz yüksek. Bu nedenle çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Bugün federasyon başkanımızın kampımızı ziyaret etmesi tüm ekibi ayrıca sevindirdi. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başkanımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştuğu belirtildi.

Kaynak: AA

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