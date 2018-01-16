Tgf Başkanı Aydın, Zara'da

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Zara ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aydın, beraberindekilerle ilk olarak Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı makamında ziyaret etti.

Pala'ya güreşe sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Aydın, "Sivas, Türk güreşi için önemli bir ilimizdir. Güreşi seven ve destekleyen bir belediye başkanımızın varlığı bizlere güç katıyor." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pala da "Federasyon başkanı olarak ilçemize gerçekleştirdiğiniz ziyaret ile bizlere ve güreşçilerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Sivas, yıllarca Türkiye'nin minderlerdeki şampiyonlarını çıkarmış, her dönem dünya güreşine katkı sağlamış bir ilimizdir. Yiğidin harman olduğu yerde güreşin yaşatılması için bizler de üzerimize düşen görevi yapmaya çalışmaktayız." diye konuştu.

Aydın ve beraberindeki heyet, daha sonra Kızılırmak Sosyal Tesisleri'nde Zara Belediye Güreş Spor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi. Kulüp faaliyetleri ve ilçedeki güreş eğitimleri hakkında Kulüp Başkanı Hamza Ergüt'ten bilgi alan Aydın, güreşçilere başarılar diledi.