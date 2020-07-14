TGESF, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına satranç turnuvası düzenledi Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, görme engelli bireylerin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri On-line Ödüllü Satranç Turnuvası'na 26 oyuncunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Hasan Sayyıdan'ın da konuk olduğu turnuva, Lichess üzerinden on-line olarak gerçekleşti. Şampiyona, 5 tur üzerinden 20+5 tempoyla oynandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anısına düzenlenen turnuva federasyonumuzun facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı. Müsabakaların incelenmesi bittikten sonra resmi sonuçlar açıklanacak ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecektir." denildi.

Kaynak: AA