TGDF, "tarımın finansmanını" gözlemliyor
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TGDF, "tarımın finansmanını" gözlemliyor

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
TGDF, 'tarımın finansmanını' gözlemliyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarımın finansmanında güncel durumu özel sektör bakış açısı ile daha net ortaya koyabilmek adına Tarımın Finansmanı Sektör Değerlendirme Anketi düzenliyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarımın finansmanında güncel durumu özel sektör bakış açısı ile daha net ortaya koyabilmek adına Tarımın Finansmanı Sektör Değerlendirme Anketi düzenliyor.

TGDF açıklamasına göre, Türkiye'nin gıda tedarik zincirinin sürdürülebilirliği, federasyonun odaklandığı konuların başında gelirken, gıda ve içecek üreticilerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi, vatandaşlara kaliteli ve besleyici ürünleri uygun fiyatlarla sunabilmesi, ancak kesintisiz ham madde arzı ile mümkün.

Sanayinin öncelikli ham madde sağlayıcısının her zaman Türk çiftçisi olduğu belirtilen açıklamada, son dönemde tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sıkıntıların, ham madde arzına olumsuz şekilde yansıdığı aktarıldı.

İklim değişikliği, olası yeni salgınlar ve bölgesel çatışmalar da düşünüldüğünde; bu sektörlere doğru zamanda ve doğru araçlarla finansman sağlanmasının daha fazla önem kazandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Federasyonumuz, ülkemiz gıda ve içecek sektörünün hammadde tedariki finansmanında yaşadığı güçlükleri tespit edebilmek ve alternatif çözüm önerilerini ortaya koyabilmek için 'Tarladan Sofraya Değer Zincirinin Finansmanı' konusunu mercek altına alacak kapsamlı bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda şubat ve mart aylarında, konunun uzmanlarının katıldığı Tarladan Sofraya Değer Zinciri Finansmanı, Tarımsal Üretimi Geliştirmeye Yönelik Finansman ve Rekabet Gücüne Katkı Yapacak Tarımsal Finansman Uygulamaları başlıklı üç toplantı düzenlenmiş, sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırılmıştır.

Projenin sonucunda ülkemiz tarımsal üretimini geliştirmeye ve rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bulgular bir rapor halinde, özel sektörden kamuya, tüm paydaşların dikkatine sunulacaktır. Bu çerçevede güncel durumu özel sektör bakış açısı ile daha net ortaya koyabilmek adına özel bir anket çalışması da yürütülmektedir."

Son katılım 30 Nisan

Gıda alanında faaliyet gösteren sektör paydaşlarına yönelik hazırlanan ve ortalama yanıtlama süresi 15 dakika olan ankete 30 Nisan 2021 Cuma günü sonuna kadar https://tr.research.net/r/finansman üzerinden erişim sağlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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