SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.

14.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:00
TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.

TGDF'den yapılan açıklamada, TGDF Başkanlar Kurulu'nun, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, başta sokağa çıkma yasağı uygulaması olmak üzere yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sektörde sıkıntıya yol açan konuların ele alındığı belirtildi.

Sektörün vatandaşların marketlerde boş raflarla karşı karşıya kalmaması için olağanüstü bir çaba ile çalışmaya devam ettiğine değinilen açıklamada, salgınla mücadelenin başından itibaren temizlik ürünleri ile birlikte perakendenin en yüksek satış rakamlarına ulaştığı gıda ürünlerinde ödemelerde gecikmeler yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, son dönemde Kovid-19 süreci bahane edilerek ödemelerin daha fazla geciktirildiğine işaret edilerek, perakendeden tahsilatın gecikmesi, ham madde için çiftçimize yapılacak ödemeler başta olmak üzere, girdi maliyetlerinin karşılanması, çalışanların ücretlerinin, gıda tedarikinde görev alan lojistik firmalarına ödemelerin zamanında yapılması konusunda gıda sanayini zora soktuğu ifade edildi

"Ham madde tedarikindeki gecikmeler, nihai ürünlerin raf fiyatlarında artışlara yol açar"

Açıklamada, şimdiden birçok ülkenin kendi ihtiyacını gerekçe göstererek, hububat, yağlı tohumlar, ayçiçeği gibi ürünlerin ihracatını yasakladığı ifade edilerek, yasak kapsamının farklı ürünlerle daha da genişleyeceği ve ham maddede dışa bağımlı sektörlerin zora girmemesi için vakit geçirmeden ithalatta kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kovid-19 mücadelesinde son başvurulan önlemlerden sokağa çıkma yasağının sektöre olumsuz yansımalarına da dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İlk sokağa çıkma yasağının uygulamaya yaklaşık iki saat kala duyurulması üzerine tüm sektör alarma geçse de, ancak kısa sürede alınabilecek tedbirler uygulamaya konulabilmiştir. Bu durum üretim kapasitesinin tam olarak kullanılamaması nedeniyle verim kaybı ve israfa yol açarken, çalışanların fabrikalara ulaştırılması ve yemek gibi en tabii ihtiyaçlarının karşılanmasında da sıkıntıya yol açmıştır. Bu tür uygulamaların, sanayinin gerekli ayarlamaları yapabileceği zamanı tanıyacak şekilde önceden duyurulması, büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde gıda ürünleri taşıyan araçlar her ne kadar yasak kapsamı dışında tutulsa da, şehir girişlerinde alınan önlemler araçların varış noktalarına ulaşmalarını geciktirmiş, bu da gıdalarda bozulma riskini ortaya çıkarmıştır."

"Sokağa çıkma yasağının tarımsal üretimde gecikmelere yol açmaması sağlanmalı"

Tarımsal üretimde ekim, dikim dönemine girildiğinin altı çizilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının mevsimlik tarım işçileri için açıkladığı tedbirlerin önemli olduğu ancak bu işçilerin üretim bölgelerine sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalarının yanı sıra sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların tarımsal üretimde gecikmelere yol açmamasının sağlanılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, gerek ham madde tedariki gerekse üretilen gıdaların zamanında marketlere, satış noktalarına ulaştırılması ve tüketiciye sunulmasının şart olduğuna ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğine işaret edildi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Koronavirüsten korkan propolise sarıldı! Talep patlaması yaşanıyor
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu Ekonomi
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e sundu
Son dakika: AK Parti, işini kaybedenler ve geliri azalanlar için 15 maddelik ekonomik tedbir paketini Meclis'e...
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Bosch, 500 milyon liralık yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını Türkiye'de üretecek
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi ücreti alınmayacak
Son Dakika: Yakınlarının yanında izinli olarak kalacak yaşlılardan, izinli oldukları süre boyunca huzurevi...
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Saruhan Oluç Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Emrah Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Kadın İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 13:39:02. #1.14#
title