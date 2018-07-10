Tgdf Genel Sekreteri Menlik: Yeni Kabine Umut Oldu

TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk kabinesini değerlendirdi. Menlik "Tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı'na gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli'nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sayesinde bürokrasinin azalacağını ve işlerin daha da hızlanacağını belirten TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yeniden düzenlenmesi ilk bakışta olumsuzluk gibi görünse de, tarım ve gıda iç içe sektörler. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına gıda sektörünü yakından tanıyan Bekir Pakdemirli'nin atanması da sektörümüz için büyük bir şans" diye konuştu.

"BÜROKRASİ AZALACAK, İŞLEYİŞ HIZLANACAK"

Yeni kabinenin doğrudan Cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışması sayesinde bürokrasinin azalacağını, işleyişin hızlanacağını belirten Menlik, "Bu sayede tüm sektörler gibi tarım ve gıda sektörünü ilgilendiren konularda da hızla karar alınıp, sorunlara kısa sürede çözüm bulunabilecek" şeklinde konuştu.

Yeni kabinede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yer almasını da değerlendiren Menlik, şunları söyledi:

"BAKAN PAKDEMİRLİ GIDA SEKTÖRÜNÜ YAKINDAN TANIYOR"

"Bakanlığın isminden gıdanın çıkartılması ilk bakışta bir olumsuz gibi görünebilir. Ancak tarım ve gıda sektörleri, birbiriyle iç içe iki sektördür. Birini diğerinden ayırmak mümkün değil. Gıda ve içecek sanayinin üretimdeki temel hammaddesi tarımsal ürünlerdir. Diğer yandan üretilen tarımsal ürünlerin değerlendirilmesi, ancak ve ancak güçlü bir gıda ve içecek sanayi ile mümkündür. Dolayısıyla bakanlığın adında gıda olup, olmaması değil, iki sektörün birbiriyle uyum için varlığını güçlendirerek sürdürmesi daha önemlidir. Yeni kabinede Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan sayın Bekir Pakdemirli de, bugüne kadar üstlendiği görevler itibariyle, gıda sektörünü yakından tanıyan, sorunları bilen bir isimdir. Sektörün daha da gelişmesi ve yaşanan sıkıntılara çözüm bulunması bakımından kendisinin bakanlığının sektörümüz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük sivil toplum kuruluşu TGDF olarak kendisiyle yakın bir mesai içinde, çalışmalarına destek vereceğiz".

- İstanbul