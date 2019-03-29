Tgdf Genel Sekreteri Menlik: Fuar Teşvikleri Gözden Geçirilmeli

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Teşvikleri gözden geçirelim, ülkemizin kaynaklarıyla yurt dışı fuarlar yerine gelin kendi fuarlarımıza destek verelim" dedi.

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, katıldığı bir televizyon kanalında eylül ayında düzenlenecek CNR FoodIstanbul Fuarı'na ilişkin bilgi verdi. Yurt dışı fuarlara katılımı desteklemeye odaklı teşvik mekanizmasının yanlışlığına dikkat çeken Menlik, "Teşvikleri gözden geçirelim, ülkemizin kaynaklarıyla yurt dışı fuarlar yerine gelin kendi fuarlarımıza destek verelim" çağrısında bulundu.

CNR FOODISTANBUL 2019

CNR FoodIstanbul Fuarı'nın bu yıl ikinci kez 4-7 Eylül'de CNR Expo Yeşilköy'de düzenleneceğini bildiren Menlik, TGDF olarak CNR Fuarcılık ile Türkiye'nin en büyük gıda fuarını düzenleme iddiasıyla yola çıktıklarının söyledi. Menlik, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı 'Yerli ve Milli Üretim' anlayışı odaklı olarak çok güzel bir iş birliği yaptık. CNR'ın hazırlıklarını büyük bir gayretle sürdürüyor. Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda uluslararası şirket de fuarda yer alacak" diye konuştu.

"FUARDA 'DÖNGÜSEL EKONOMİYİ' KONUŞACAĞIZ"

Tarım ve gıdada sürdürülebilir üretime dikkat çeken Menlik, "Özellikle uluslararası şirketlerin de yer alacağı fuarımızda, tüm dünya gibi bizim için de büyük önem taşıyan tarım ve gıda sektöründe 'döngüsel ekonomi', ana odak noktamız olacak. Bugün gelişmenin olmazsa olmazı sürdürülebilirlik ve buradan yola çıkarak döngüsel ekonomi. Tarım ve gıdada sürdürülebilir üretimi, fiyat istikrarını nasıl sağlayacağız, tüm bunları 'döngüsel ekonomi' kapsamında konuşacağımız başlıca konular olacak" ifadelerini kullandı.

"YURT DIŞI FUARLARA KATILIM, BİRAZ TURİSTİK AMAÇLI GEZİYE DÖNÜYOR"

TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, "Yurt dışı fuar katılımlarına ciddi boyutlarda bir destek anlayışımız var. Her firma bu fuarlara katılım için teşvik alıyor. Biraz, firmaların çalışanlarını yurt dışına gönderdikleri'turistik amaçlı gezi'ye dönüyor. Bu yönüyle de bence yanlış bir teşvik yaklaşımımız var. Binali Yıldırım geçen gün fayda-maliyet analizi yapmak gerektiğini söylüyordu. Bu gerçekten o kadar önemli ki; bugün yurt dışı fuarlar için verilen teşvikler bakımından fayda-maliyet analizi yaptığımızda, bunun bizim ihracatımıza katkısı yüzde 2 bile değil. Gıda çok önemli, ama aynı zamanda çok özel bir ürün. Sizin ürününüz kaliteli değilse, fuara gidiyorsunuz diye o gıdayı hiç satamazsınız. Sonuçta insan sağlığını doğrudan ilgilendiren bir üründen bahsediyoruz" dedi.

Menlik, "Biz de gıda sektörü olarak diyoruz ki, gelin teşvik mekanizmalarını fayda-maliyet analizi temelinde yeniden yapılandıralım. Fuar, reklam teşvikine bir bakalım. Çünkü buralarda verdiğimiz paralar da vatandaşın parası. Düşünebiliyor musunuz, bir firma sadece fuarlara katılmak için yılda 200 bin dolar teşvik alabilir. Bunun vatandaşın cebine geri dönebilmesi için her gittiği fuarda 1 milyar dolarlık satış yapması lazım. Buradan gıda sektörüne, ilgili tüm sektör firmalarımıza çağrı yapıyorum, gelin var olan kapasitemizi, kabiliyetimizi gıda alanında da ortaya koyalım. Ülkemizin kaynaklarıyla yurt dışı fuarlar yerine kendi fuarlarımıza destek verelim" diye konuştu. - İstanbul

Kaynak: DHA