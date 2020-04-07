SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) vatandaşların gıdaya erişiminin kesintisiz sağlanması gereken böyle bir dönemde, sektör paydaşlarına "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

07.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:22
TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) vatandaşların gıdaya erişiminin kesintisiz sağlanması gereken böyle bir dönemde, sektör paydaşlarına "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

TGDF'den yapılan açıklamada, çiftçinin alın teri tarım ürünleri kullanılarak üretilen ve çabuk bozulan gıdaların, ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda tüketiciye sunulmasının önemi belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin zamana karşı yarış verilen gıda tedarik zincirinde işleri güçleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların gıdalara erişimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik gerekli önlemleri alarak üretimini sürdüren gıda işletmelerinin, ürünlerin zamanda tüketiciye ulaştırılması için de tedarikçileri ve lojistik firmalarıyla olağanüstü bir çaba gösterdiği ifade edilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Perakende sektörü verileri; koronavirüsle mücadelede evde kalma çağrılarına büyük oranda uyan insanlarımızın ağırlıklı olarak gıda ve içecek ürünleri satın aldığını gösteriyor. Salgının ilk patlak verdiği günlerde marketlere bir hücum yaşansa da, gerek gıda sanayi, gerekse tedarikçi şirketler ve lojistik sektörü çalışanlarının olağanüstü çabalarıyla, büyük bir sıkıntı yaşanmadan o dönem atlatılmıştır.

Gıda sektörü, insanlarımızın virüsten korunmaları için getirilen kısıtlamalar dolayısıyla yaşanan karantina ortamının sıkıntılarını hissettirmemek noktasında önemli bir görev üstlenirken, maalesef bu misyona yakışmayan kimi uygulamalar da dikkat çekmektedir. Kesintisiz gıda tedariki için zincirin tüm halkaları tıkır tıkır çalışmalı, bir aksamaya meydan verilmemelidir. Gıda sanayi, ham maddenin sürekliliği için çiftçiye, diğer üretim girdileri için tedarikçisine, ürünlerini distribütörlere, marketlere ulaştıran lojistik firmasına ve tabii ki çalışanına zamanında ödeme yapmalı, maliyete etki eden diğer kalemlerde de taahhütlerini yerine getirmelidir. Üstelik gıda lojistiğinin daha da pahalı hale geldiği bu dönemde, satış noktalarından, marketlerden ürün bedelleri tahsilatında aksama olmamalıdır."

Değerlendirmede şunlara yer verildi:

"Gıda ve içecek ürünlerine yoğun talebin olduğu bu dönemde, marketlerin ürün bedellerini tedarikçilere ve gıda firmalarına ödemelerinde üzerinde anlaşılmış sürelere uyulması, bunun ötesinde gecikmelere meydan verilmemesi, zincirin sağlıklı işleyişi açısından çok önemlidir. Aksi halde ödemelerdeki aksaklıklar zincirleme olarak; ham madde teminindeki sıkıntıyla üretim hatlarının durması, depolama ve nakliyede kesintiler ile sonuçlanacaktır. Bu da market raflarının boş kalması, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu gıdaları bulamaması demektir.

Bu sebeple buradan, gıda tedarik zincirinin halkalarını oluşturan tüm sektör paydaşlarına bir çağrı yapıyoruz. Yaşanan olağanüstü dönemi fırsat bilerek, taahhütlerini erteleme ya da geciktirme gibi davranışlar içine girmek, hiçbir kesime yakışmaz. Zincirin herhangi bir halkasında ortaya çıkacak bir aksama, doğrudan vatandaşımıza yansır. Herkes sorumluluğunu bilerek davranmalı. Unutulmamalıdır ki, gıdaların üretimden tüketiciye sunulmasına kadar tüm aşamalarda görev alan her kesim, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bilinçle hareket edilmesi, bu dönemde daha da önem kazanan sektörün sağlıklı işleyişi, gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi bakımından şarttır."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Salgın nedeniyle bir zorunluluk daha ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Ekonomi
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı Ekonomi
Dün son 20 ayın en yüksek seviyesini gören dolar, bugün resmen çakıldı
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Limona olan talep artınca ihracatı ön izne bağlandı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Ekonomi
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak?
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesini gördü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Haluk Levent Erkan Petekkaya
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan Polis Futbolcu Açıklama
Şu an buradasınız: TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 12:25:45. #1.14#
title