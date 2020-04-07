TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı TGDF'den, salgın döneminde vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için üretimini aralıksız sürdüren gıda sanayinden, sektör paydaşlarına 'sorumlu davranma' çağrısı geldi.

TGDF'den, salgın döneminde vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için üretimini aralıksız sürdüren gıda sanayinden, sektör paydaşlarına 'sorumlu davranma' çağrısı geldi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok işletme kapısına kilit vururken, vatandaşların gıda ihtiyaçlarının karşılanması için üretimini aralıksız sürdüren gıda sanayinden, sektör paydaşlarına 'sorumlu davranma' çağrısı geldi.Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) yapılan açıklamada, gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi için tüm paydaşlara görev düştüğü belirtilerek, "Yaşanan olağanüstü dönemi fırsat bilerek, taahhütlerini erteleme ya da geciktirme gibi davranışlar için girmek, hiçbir kesime yakışmaz. Zincirin herhangi bir halkasında ortaya çıkacak bir aksama, doğrudan vatandaşımıza yansır. Herkes sorumluluğunu bilerek davranmalı" denildi.

"Şehirlere giriş çıkış yasakları gıda tedarikini olumsuz etkiliyor"

Çiftçinin alın teri tarım ürünleri kullanılarak üretilen ve çabuk bozulan gıdaların, ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda tüketiciye sunulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin zamana karşı yarış verilen gıda tedarik zincirinde işleri güçleştirdiğine vurgu yapıldı.

İlk olarak sınır kapılarının kapatılması nedeniyle operasyonlarında büyük sıkıntı yaşayan lojistik şirketlerinin, yurtiçi operasyonlarının da özellikle şehir giriş ve çıkışlarındaki kontrollerden olumsuz etkilendiği belirtilen açıklamada, "Doğru bir kararla, gıda lojistiğinde görev alan araçlar, şehirlere giriş çıkış yasağının kapsamı dışında bırakıldı. Ancak buna rağmen şehir giriş çıkışlarındaki belge ve sağlık kontrollerinin yol açtığı gecikmeler, gıdaların zamanında gideceği yere ulaştırılmasını sıkıntıya sokuyor" denildi.

"Sektör, gıda üretimini büyük bir özveriyle sürdürüyor"

Vatandaşların gıdalara erişimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik gerekli önlemleri alarak üretimini sürdüren gıda işletmelerinin, ürünlerin zamanda tüketiciye ulaştırılması için de tedarikçileri ve lojistik firmalarıyla olağanüstü bir çaba gösterdiği belirtilen TGDF açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Perakende sektörü verileri; koronavirüsle mücadelede evde kalma çağrılarına büyük oranda uyan insanlarımızın ağırlıklı olarak gıda ve içecek ürünleri satın aldığını gösteriyor. Salgının ilk patlak verdiği günlerde marketlere bir hücum yaşansa da, gerek gıda sanayi, gerekse tedarikçi şirketler ve lojistik sektörü çalışanlarının büyük çabalarıyla, büyük bir sıkıntı yaşanmadan o dönem atlatılmıştır".

Sektörün tüm paydaşlarına 'sorumlu davranma' çağrısı

Yapılan çağrıda, "Gıda sektörü, insanlarımızın virüsten korunmaları için getirilen kısıtlamalar dolayısıyla yaşanan karantina ortamının sıkıntılarını hissettirmemek noktasında önemli bir görev üstlenirken, maalesef bu misyona yakışmayan kimi uygulamalar da dikkat çekmektedir. Kesintisiz gıda tedariki için zincirin tüm halkaları tıkır tıkır çalışmalı, bir aksamaya meydan verilmemelidir. Gıda sanayi, hammaddenin sürekliliği için çiftçiye, diğer üretim girdileri için tedarikçisine, ürünlerini distribütörlere, marketlere ulaştıran lojistik firmasına ve tabii ki çalışanına zamanında ödeme yapmalı, maliyete etki eden diğer kalemlerde de taahhütlerini yerine getirmelidir. Üstelik gıda lojistiğinin daha da pahalı hale geldiği bu dönemde, satış noktalarından, marketlerden ürün bedelleri tahsilatında aksama olmamalıdır" denildi.

Çağrıda şunlara da yer verildi: "Gıda ve içecek ürünlerine yoğun talebin olduğu bu dönemde, marketlerin ürün bedellerini tedarikçilere ve gıda firmalarına ödemelerinde üzerinde anlaşılmış sürelere uyulması, bunun ötesinde gecikmelere meydan verilmemesi, zincirin sağlıklı işleyişi açısından çok önemlidir. Aksi halde ödemelerdeki aksaklıklar zincirleme olarak; hammadde teminindeki sıkıntıyla üretim hatlarının durması, depolama ve nakliyede kesintiler ile sonuçlanacaktır. Bu da market raflarının boş kalması, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu gıdaları bulamaması demektir. Bu sebeple buradan, gıda tedarik zincirinin halkalarını oluşturan tüm sektör paydaşlarına bir çağrı yapıyoruz. Yaşanan bu dönemi fırsat bilerek, taahhütlerini erteleme ya da geciktirme gibi davranışlar için girmek, hiçbir kesime yakışmaz. Zincirin herhangi bir halkasında ortaya çıkacak bir aksama, doğrudan vatandaşımıza yansır. Herkes sorumluluğunu bilerek davranmalı. Unutulmamalıdır ki, gıdaların üretimden tüketiciye sunulmasına kadar tüm aşamalarda görev alan her kesim, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bilinçle hareket edilmesi, bu dönemde daha da önem kazanan sektörün sağlıklı işleyişi, gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi bakımından şarttır". - İSTANBUL

Kaynak: İHA