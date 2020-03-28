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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi

TGDF de 'BirileriVar' diyerek, tüketicilere güven veriyor

Dünya ile birlikte Türkiye'de de yoğunlaşan koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadelede, bir güvence de gıda sektöründen geldi.

28.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:30
TGDF de 'BirileriVar' diyerek, tüketicilere güven veriyor

Dünya ile birlikte Türkiye'de de yoğunlaşan koronavirüs (kovid-19) salgını ile mücadelede, bir güvence de gıda sektöründen geldi. TGDF'nin 'BirileriVar' etiketiyle hazırladığı videoda, hijyenik koşullarda yapılan üretimle gıda ve içecek tedarikinin süreceği ve market raflarının boş kalmayacağı mesajı veriliyor.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs (kovid-19) salgını, sosyal ve ekonomik hayatta daralmalara yol açarken, yaşamın devamı için vazgeçilmez sektörleri öne çıkarıyor. Bu sektörlerin başında sağlık gelirken, gıda sektörü de, kesintisiz gıda ve içecek tedariki için kapılarını kapatamayacak sektörler arasında yer alıyor. Uzmanların, virüsten korunmada hijyen gibi beslenme yoluyla güçlü bir bağışıklık sisteminin önemini vurgulamaları da, sektörün önemini gözler önüne seriyor.

TGDF de, 'BirileriVar' dedi

Gıda sektörünün en büyük temsilcilerinden Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), salgın günlerinde tüm zorluklara rağmen insanların ihtiyacı olan gıda ve içeceği market raflarından eksik etmeyen sektör firmalarının özverili çalışmalarının altını çizen bir video hazırladı. 'BirileriVar' etiketiyle hazırlanan ve domates hasadı, gıda ve içecek fabrikası, gıda lojistiği, fırın, market ve marketten alışveriş yapan tüketici görsellerinin eşlik ettiği video da, önemli mesajlar veriliyor. Koronavirüsle mücadelenin en ön safında yer alan sağlık çalışanlarına da atıfta bulunulan videodaki o mesajlar şöyle:

"Bu zor günlerde sağlık çalışanlarımızla birlikte, çiftçilerimiz, gıda ve içecek üreticilerimiz, dağıtıcılarımız ve distribütörlerimizle, sahadaki milyonlarca kahraman toplumsal sorumluluk üstleniyor, Türkiye'yi sağlıklı gıdalarla buluşturmaya devam ediyor! Hep birlikte daha güzel yarınlara" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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