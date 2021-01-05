TGDF Akademi'nin 2021 eğitim programı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile imzaladığı protokolle 2020 yılında hayata geçirdiği TGDF Akademi'yi, 2021 yılında da devam ettirdiğini açıkladı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile imzaladığı protokolle 2020 yılında hayata geçirdiği TGDF Akademi'yi, 2021 yılında da devam ettirdiğini açıkladı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile imzaladığı protokolle 2020 yılında hayata geçirdiği TGDF Akademi'nin 2021 yılında da devam ettiği duyuruldu. TGDF Akademi, 2020'nin yaz aylarında Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlığı altında birçok sektörel eğitim düzenledi. Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ve oldukça verimli geçen bu eğitimlere 100'den fazla sektör temsilcisi katılım sağladı ve belgelerini aldı.

"20'NİN ÜZERİNDE FARKLI EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLADI"

Bu programın tamamlanmasının ardından TGDF Akademi, Regülasyon - Kalite, Finans – Ticaret ve Gelişim – Yönetim ana başlıkları altında ilk etapta 20'nin üzerinde farklı eğitim programı hazırladığını belirtti.

TGDF Akademi'ınden yapılan yazılı açıklamaya göre eğitim başlıkları ve program şu şekilde:

"Regülasyon – Kalite başlığında; ISO 9001, Teoriden Pratiğe Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi, HACCP, Risk Değerlendirme, ISO 22000, Gıda Kanunu – Yatay ve Dikey Mevzuatlar, FSSC 22000 Gıda, İnfodemi ve Savunuculuk, FSSC 22000 Ambalaj, COVID-19 Sonrası Gıda Sektörünün Stratejik Ajandası, Gıda Etiketleme Yönetmeliği ve Helal Gıda eğitimleri düzenlenecek. Finans – Ticaret başlığında; Dış Ticarette Uluslararası Antlaşmalar, Dış Ticarette Sigortacılık, Akreditifler ve Garantiler, Dış Ticaret Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı eğitimleri düzenlenecek. Gelişim – Yönetim başlığında; Liderliğe İlk Adım/ Liderliği Anlamak, Takım Yönetme Süreçleri - Tuckman Modeli, Takımlarda Güven Yaratmak - TP.Lencioni ve Satış için Profesyonel İkna ve Müzakere eğitimleri düzenlenecek"

Eğitimler Ocak 2021 itibariyle başlayacak, her konu başlığındaki eğitimler ayrı bir takvimle gerçekleştirilecek ve yıl boyunca devam edecek. Bunun yanında mevcut eğitimlerin devamı niteliğindeki eğitimlerle, gerekli görülen yeni başlıklarda eğitimler de planlanacak. Eğitimlerin içeriği, hedef kitlesi ve tarihleri hakkında bilgi almak isteyenler TGDF Akademi internet sitesi ulaşabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı