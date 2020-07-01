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TGDF Akademi Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlıyor

TGDF Akademi, bir dizi eğitimin yer aldığı Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı'nın başlayacağını duyurdu.

TGDF Akademi Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlıyor
01.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:26

TGDF Akademi, bir dizi eğitimin yer aldığı Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı'nın başlayacağını duyurdu. Programın eğitmenliğini, alanda deneyimli isimler olan Dr. Atila Tunaboylu ve Okşan Bitirmiş Kardeş yürütecek. Online düzenlenecek eğitimlere katılanlara sertifika verilecek.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun hayata geçirdiği TGDF Akademi, Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlığı altında kapsamlı bir dizi eğitim düzenleyeceğini duyurdu. Online düzenlenecek eğitimler ile gıda ve içecek sektörü çalışanlarına ve danışmanlarına, teknik ve kalite yöneticilerine, yeni mezun ve sektörde kariyer planlayan gençlere çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları önemli becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Sektör, TGDF Akademi ile kendi insan kaynağını yetiştirecek

TGDF Akademi ile gıda ve içecek sektörü, kendi insan kaynağını yetiştirme vizyonuyla yola çıktı. Düzenlenecek kapsamlı eğitimlerle güncel konu başlıkları hakkında donanımlı, küresel standartları yakından tanıyan ve takip eden insan kaynağı oluşturmak hedefleniyor.

Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı kapsamındaki eğitimlerin içerikleri, şirketlerin İnsan Kaynakları departmanları ve üst düzey yöneticilerle yapılan istişare ve analizlerle oluşturuldu. Bu sayede sektördeki güncel gelişmeleri ve ihtiyaçları temel alan, kapsamlı bir eğitim programı hazırlandı.

TGDF Akademi Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı eğitimleri

Programdaki ilk eğitim olan BRC/PM V 6 Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart Eğitimi, 6-7 Temmuz tarihlerinde düzenleniyor. Diğer eğitimler de Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecek.

Program kapsamında yapılacak eğitimler BRC/PM V 6 Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart Eğitimi (6 - 7 Temmuz), Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Teknikleri (9 - 10 Temmuz), BRC/Gıda V 8 Gıda Güvenliği için Küresel Standart Eğitimi (27 - 28 Temmuz), Gıda Savunması Eğitimi (6 - 7 Ağustos), HACCP Temel Eğitimi (10 - 11 Ağustos) ve IFS/Gıda V 6.1 Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi (17 - 18 Ağustos) olarak açıklandı.

BRC/PM V 6 Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart Eğitimi ile BRC Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart gerekliliklerinin öğrenilmesi ve yeni standartta revize edilen maddelerin anlaşılması amaçlanıyor.

Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi'nde, katılımcıların işletmelerde karşılaşılan teknik ve personelle ilgili sorunlara nasıl yaklaşmaları ve etkili çözümler için hangi yaklaşım ve teknikleri kullanmaları gerektiği aktarılacak.

BRC/Gıda V 8 Gıda Güvenliği için Küresel Standart Eğitimi ile BRC V8 standardı gereksinimlerinin aktarılması, işletmelerin standart gerekliliklerini uygulayabilme yeterliliğinin kazanılması sağlanacak.

Gıda Savunması Eğitimi ile ürün güvenliğini riske atabilecek potansiyel güvenlik tehlikelerinin analiz edilmesi ve bu risklerin önlenmesine yönelik bir sistem kurulmasının sağlanması hedefleniyor.

HACCP Temel Eğitimi ile HACCP Sistemi ve Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik tehlikelerin anlaşılması, gıda güvenliği gereklilikleri ile ilgili orta düzeyde bilgi verilmesi sağlanacak.

IFS/Gıda V 6.1 Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi'nde ise IFS Standardı'nın gereklilikleri ve gıda sektöründe uygulanması ile ilgili tüm boyutlar ele alınacak.

Eğitimlerle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak için akademi.tgdf.org.tr adresini ziyaret edebilir, sorularınız için genelsekreterlik@tgdf.org.tr adresine E-posta gönderebilirsiniz.

Dr. Atila Tunaboylu

1969 doğumlu olan Tunaboylu, Dr. Gıda Yüksek Mühendisi'dir. 1993 yılında Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Tunaboylu, 1995 yılında aynı üniversiteden yüksek lisans, 2014 yılında ise doktora derecesini almıştır. Çok sayıda tesiste HACCP, ISO9001, ISO14001, Gıda Güvenliği Sistemi çalışmalarını yürüten Tunaboylu, gıda sektörüne yönelik birçok eğitim vermektedir. Atila Tunaboylu'nun verdiği eğitimlerden bazıları IFS Denetçi Kalibrasyon Eğitimi, BRC Gıda ve Ambalaj Standartları, IFS - Uluslararası Gıda Güvenliği Standardı, AB Gıda Mevzuatı ve Tasarımda Gıda Güvenliği'dir.

Okşan Bitirmiş Kardeş

2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Kardeş, sektörde belgelendirme firmalarında çalışmıştır. 2006 yılından bu yana QMC Danışmanlık Eğitim ve Mühendislik Hizmetleri Şirketi'nde kurucu ortak ve Danışman/Eğitmen olarak çalışmaktadır. ISO 9001 KYS, ISO 22000 GGYS, FSSC 22000, BRC/Gıda, BRC/PM, IFS, BRC Agents&Brokers, BRC/Storage&Distribution, BRC-CP sertifikalarında deneyimlidir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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