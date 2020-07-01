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TGDF Akademi Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlıyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) hayata geçirdiği TGDF Akademi, Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlığı altında kapsamlı bir dizi eğitim düzenleyecek.

TGDF Akademi Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlıyor
01.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:49

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) hayata geçirdiği TGDF Akademi, Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı başlığı altında kapsamlı bir dizi eğitim düzenleyecek.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, TGDF Akademi, bir dizi eğitimin yer aldığı Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı'nı hayata geçiriyor. Programın eğitmenliğini Dr. Atila Tunaboylu ve Okşan Bitirmiş Kardeş yürütecek. Online düzenlenecek eğitimlere katılanlara sertifika verilecek.

Online düzenlenecek eğitimler ile gıda ve içecek sektörü çalışanlarına ve danışmanlarına, teknik ve kalite yöneticilerine, yeni mezun ve sektörde kariyer planlayan gençlere çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları önemli becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Programdaki ilk eğitim olan "BRC/PM V 6 Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart Eğitimi" 6-7 Temmuz'da, "Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Teknikleri Eğitimi" 9-10 Temmuz'da, "BRC/Gıda V 8 Gıda Güvenliği için Küresel Standart Eğitimi" 27-28 Temmuz'da, "Gıda Savunması Eğitimi" 6-7 Ağustos'ta, "HACCP Temel Eğitimi" 10-11 Ağustos'ta, "IFS/Gıda V 6.1 Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi" 17-18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Eğitimlerle ilgili daha detaylı bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenler, akademi.tgdf.org.tr adresinden ve genelsekreterlik@tgdf.org.tr adresine e-posta göndererek detayları öğrenebilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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