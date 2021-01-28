TGDF Akademi 1 yaşında

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) hayata geçirdiği TGDF Akademi 1 yaşında. 2 yıllık emeğin sonunda akademinin hayata geçtiğini söyleyen Koordinatör İlknur Menlik, gıda sektöründeki temel ihtiyaçlara göre eğitimler organize ettiklerini dile getirdi. İnsan kaynağını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Menlik, eğitimcileri seçerken çıtayı yüksek tuttuklarını vurguladı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF), Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü ile imzaladığı protokolle, Ocak 2020'de hayata geçirilen TGDF Akademi 1 yılını doldurdu. Akademiyle, gıda sektörü paydaşlarının mevzuat başta olmak üzere uygulamaya ilişkin tüm alanlarda güncel bilgilere erişebilmeleri ve yetkin insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Gıda tedarik zinciri, tarım, üretim, lojistik, perakende ve tüketim ayağındaki güncel ve doğru bilgileri sorunsuz bir şekilde sektör paydaşlarına aktarmak için akademiyi kurduklarını anlatan TGDF Akademi Koordinatörü İlknur Menlik, önceliklerinin nitelikli eğitim olduğunu vurguladı.

SEKTÖRDEKİ İNSAN KAYNAĞINI GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ

TGDF'nin gıda sektöründe en büyük örgütlü sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Menlik, "Tüm çalışmalar ulusal ve uluslararası ana disiplinlerle bütünleşmiş şekilde yapılmaktadır. Özellikle Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri TGDF'nin de en önemli hedefleri arasındadır. Önceliğimiz nitelikli eğitimdir. Hem bu hedeflere ulaşabilmek ve katkı sağlamak hem de sektördeki insan kaynağının geliştirilmesi, sektöre yeni girişlerin kolaylaşması için 2 yıl üzerinde çalışarak TGDF Akademi'yi hayata geçirdik. 1 yılı tamamladık, henüz çok yeniyiz" diye konuştu.

"TEMEL İHTİYAÇLAR ÖNCELİĞİMİZ"

TGDF Akademi'nin stratejilerini belirlerken sektörün temel ihtiyaçlarını baz aldıklarını aktaran Menlik, "İhtiyaçların başında regülasyon ve kalite geliyor. Gıda sektörü diğer sektörlerden farklı olarak en yoğun regüle edilen sektör. Tarladan sofraya çok büyük bir zincirden söz ediyoruz. Bu zincirin her aşamasını, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu otoriteleri farklı açılardan regüle ediyor. Dolayısıyla bu regülasyonların tam olarak uygulanması ve işletmelerin uyum sağlaması bizim için çok önemli. Hem yoğun değişiklikler hem de artan ihtiyaçlar bizdeki eğitimlerin regülasyon ve kalite eksenine oturmasını beraberinde getirdi" ifadelerini kullandı.

GELİŞİM, YÖNETİM EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Menlik, "İnsan kaynağının gelişimi, yani kişisel gelişim de çok önemli. Gıda sektörünün özelliklerini ve ihtiyaçlarını baz alarak oluşturmaya çalıştığımız gelişim ve yönetim eğitimlerini öncelikli hale getirdik. Örneğin, satış için 'ikna' eğitimi veriyoruz. Hem tedarik zincirinin hem de satış noktalarının ciddi insan kaynağına ihtiyacı var. Tüm gelişim yönetim eğitimlerimiz yine sektörün ihtiyaçları, öncelikleri ve hedefleri baz alınarak oluşturuldu" dedi.

"EĞİTİMCİLERİ SEÇERKEN ÇITAYI YÜKSEK TUTUYORUZ"

Günümüz dünyasının en önemli meselesinin markalaşma olduğunu söyleyen Menlik, "Özellikle sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor. Gıda sektörü için sürdürülebilirlik hayati bir meseledir. Ticarete dair tüm konular, TGDF Akademi'nin ana odak noktalarını oluşturuyor. Söz konusu gıda ve içecek sektörüyse eğitmenin de en az eğitilmek istenen insan kadar sektörü bilmesi gerekiyor. Akademide eğitim verecek eğitimcileri seçerken çıtayı yüksek tutuyoruz. Eğitimciler, bizim yapıyı tanıyan, sektörü öncelikleri bazında kavrayan ve sürdürülebilir hedefler konusunda kendini yetiştirmiş kişilerden oluşuyor" diye konuştu.

EĞİTİMLER ONLİNE YAPILIYOR

Eğitimlere mevcut sektör çalışanlarının yanında sektöre giriş yapmak isteyenlerin de başvurabileceğini belirten İlknur Menlik, "Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun genç arkadaşlar ve sektöre girmek isteyenler önceliğimiz. Şu anda pandemi nedeniyle eğitimler online yapılıyor. Eğitim alanlara sertifika veriyoruz. Eğitimin içeriğine göre süresi değişiyor. 1 saat süren eğitim de var, 4 gün süren de. Ciddi uzmanlık gerektiren eğitimler açıyoruz" ifadelerini konuştu.

PANDEMİYE RAĞMEN ÇİFTÇİ TARLAYA İNDİ

Tarım kesiminin kocaman bir alkışı hak ettiğini vurgulayan Menlik, "Pandemiye rağmen çiftçi tarlaya indi. Tüm işlerimizi dijital ortamdan yapabilsek bile tarlaya çiftçi inmeden soframıza gıdaların gelemeyeceğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden çiftçilerimizi, sağlıkçılarımızla başımızın üstünde taşımalıyız" dedi.

1 YIL NASIL GEÇTİ?

TGDF Akademi kurulduktan hemen sonra Gıda Etiketleme Yönetmeliği Eğitimi, GEKAP Yönetmeliği Eğitimi ve Gıda Sektöründe Dijital Algı ve Kriz Yönetimi Eğitimi düzenledi. Pandeminin henüz başlamadığı bu dönemdeki eğitimler, bildiğimiz fiziksel toplantılar şeklinde İstanbul'da gerçekleştirildi ve sektörden yoğun ilgi gördü.

27 OTURUMDA, 60 KONUŞMACI VE 3000'İN ÜZERİNDE KATILIMCI

Mart ayının ortasında salgının Türkiye'de de etkili olması ve gelen tedbirlerle birlikte, TGDF Akademi bu dönemi daha farklı şekilde değerlendirmek için harekete geçti. 'Kovid-19 Sonrası Gıda ve İçecek Sektörü' temasıyla tüm alt sektörleri dijital ortamda bir araya getirdi. Toplamda 27 oturumda, 60 konuşmacı ve 3000'in üzerinde katılımcı bir araya geldi.

2020'nin yaz döneminde de bir dizi sektörel eğitimi kapsayan Kalite Yöneticisi Yetiştirme Programı hayata geçirildi. Bu kapsamda BRC/PM V6 Ambalaj Materyalleri için Küresel Standart Eğitimi, Kök Neden Analizi ve Problem Çözme Teknikleri, BRC/Gıda V 8 Gıda Güvenliği için Küresel Standart Eğitimi, Gıda Savunması Eğitimi, HACCP Temel Eğitimi ve IFS/Gıda V 6.1 Küresel Gıda Güvenliği Standart Eğitimi düzenlendi. Bu eğitimlere 100'den fazla sektör temsilcisi katılım sağladı ve belgelerini aldı.

2021 EĞİTİMLERİ BAŞLADI

2021 yılı için Regülasyon - Kalite, Finans – Ticaret, Marka – İletişim ve Gelişim – Yönetim ana başlıkları altında ilk etapta 25'in üzerinde farklı eğitim programı hazırlandı. Ocak ayı itibariyle bu eğitimler başladı. Bugün itibariyle 2021 için planlanan TGDF Akademi eğitimlerinin ilki olan ve 5 eğitimden oluşan Dış Ticaret Uzmanı Yetiştirme Programı?'nın 4 eğitimi, sektörden katılımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı