TGD Başkanı Doğan: "Türkiye'de 300'den fazla gazeteci Kovid-19'a yakalandı"
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TGD Başkanı Doğan: "Türkiye'de 300'den fazla gazeteci Kovid-19'a yakalandı"

30.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:11
TGD Başkanı Doğan:

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan (TGD), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok zarar gören meslek mensupları arasında gazetecilerin de bulunduğunu bildirdi.

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan (TGD), yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok zarar gören meslek mensupları arasında gazetecilerin de bulunduğunu bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020'nin Kovid-19 salgını gölgesinde geçtiğini belirtti.

Yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesini temennisinde bulunan Doğan, "Dünyayı etkisi altına alan salgınla 2020'yi geride bırakıyoruz. 2021 yılının ülkemize, milletimize ve tüm basın camiasına mutluluk getirmesi, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

TGD Başkanı Doğan, salgından en çok zarar gören meslek grupları arasında basın mensuplarının bulunduğunu bildirdi.

Basın mensuplarının salgından olumsuz etkilendiğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Salgından en çok zarar gören meslek mensupları arasında gazeteci arkadaşlarımız, sağlık personelinden sonra nerede ise ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'de 2020 yılında koronavirüs enfeksiyonuna yakalanan 300'den fazla gazeteci arkadaşımızdan 20'si maalesef yaşamını yitirdi. Dünyada ise kesin rakamlar tam bilinmemekle birlikte uluslararası kuruluşların derlediği bilgiler ışığında, 20 binden fazla gazeteci arkadaşımızın koronavirüse yakalandığı, bunlardan 600'ünün ise hayatını kaybettiği tahmin ediliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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