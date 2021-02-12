TGC, TRT World ekibinin haber takibi sırasında saldırıya uğramasını kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

TGC, TRT World ekibinin haber takibi sırasında saldırıya uğramasını kınadı

12.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:42
TGC, TRT World ekibinin haber takibi sırasında saldırıya uğramasını kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi suikastıyla ilgili haber takibi yapmak üzere İran'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden TRT World ekibinin çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi suikastıyla ilgili haber takibi yapmak üzere İran'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden TRT World ekibinin çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğramasını kınadı.

TGC Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, gazetecilerin halkın haber alma, bilgilenme ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yaparken sık sık engellemelerle karşılaştığı belirtildi.

Son olarak bir haber takibi için İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde bulunan TRT World ekibine yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Konsolosluk çalışanları tarafından yapılan saldırıda TRT World ekibinin kamerası yere düşmüştür. Kamuoyunu etkileyen her olayın ardından gazetecilere yapılan saldırı halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir saldırıdır. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı kınıyoruz. TRT World ekibine 'geçmiş olsun' diyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TGC, TRT World ekibinin haber takibi sırasında saldırıya uğramasını kınadı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:54:18. #1.14#
title