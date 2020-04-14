TGC'den gazetelerin basım ve dağıtımı için önlem talebi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basım ve dağıtımında yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi taleplerini içeren başvurusunu İstanbul Valiliğine sundu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin basım ve dağıtımında yaşanan sorunların giderilmesi ve vatandaşların gazetelerine ulaşabilmesi taleplerini içeren başvurusunu İstanbul Valiliğine sundu.

TGC'den yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde gazete basımı ve dağıtımıyla ilgili yaşanan birçok sorunun kendilerine ulaştığı belirtildi.

Başta yerel gazeteler olmak üzere yaygın gazetelerin de basım ve dağıtım sürecinin aksadığı anlatılan açıklamada, basılan gazetelerin elde kaldığı ve basın kuruluşlarının ciddi zarara uğradığı kaydedildi.

Bu sorunlar karşısında önlem alınması için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunulduğu bilgisi verilen açıklamada, "Yaşanan sorunların tekrarlanmaması için sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 18 Nisan ve 19 Nisan 2020 günlerinde ve yasağın tekrarlanacağı sonraki tarihlerde, matbaalarda gazetelerin basımında çalışacak işçiler için sokağa çıkma izni verilmesi gereklidir." denildi.

Bu süreçte matbaaların, bulundukları ilçelerin kaymakamlıklarına izin dilekçesiyle başvurduğu bilgisine ulaşıldığına işaret edilen açıklamada, bu taleplerin karşılanmadığı savunuldu.

Halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkının sağlanması için gazetelerin basımının aksamaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, matbaalardan gazete basımı için yapılacak toplu izin başvurularıyla matbaa işçilerinin ikamet ettikleri ilçelerde yapacakları bireysel başvurulara olumlu yanıt verilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Gazetelerin dağıtımı konusunda da bir çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazetelerin vatandaşlara ulaştırılması için mahalle marketlerinin açık tutulmasını öneriyoruz. Avrupa'da birçok ülkede olduğu gibi bu yöntemle vatandaş en fazla 500 metre yürüyerek gidip ekmeğini, suyunu, gazetesini oradan alabilir ya da telefonla arayarak ekmeğini ve gazetesini de eve isteyebilir."

Kaynak: AA