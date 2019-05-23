TGC'den AA muhabiri için başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

TGC'nin mesajında gazeteciliğin, dünyada en zor ve tehlikeli koşullarda yapılan meslekler arasında yer aldığı belirtilerek, dünyada ve Türkiye'de haber peşinde fedakarca çalışan birçok gazetecinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın, üzerine çıktığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanarak kaybolduğu ve 13 gün süren çalışmaların ardından cenazesine ulaşıldığı ifade edilen mesajda, "Üzüntümüz büyük. Bu olayların tekrarlanmamasını umuyor, meslektaşımızın ailesine, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA