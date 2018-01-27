Tgc Batıray Denizaltısı Samsun'da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun Limanına demir atan TGC Saldıray Denizaltı komutanı Deniz Binbaşı Necati Karaca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz, Türk donanmasının fertlerini Samsun'da ağırlamaktan her zaman mutlu olduklarını belirtti.

Türkiye kendi silahlarını, gemilerini üretecek bir pozisyona geldiğini belirten Yılmaz, "Askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yerli imkanlarla sağlanan tüm silahlar, gemiler coğrafi şartlardan kaynaklanan handikapları ortadan kaldırıyor. Nereden nereye geldik. Bundan 50 yıl önce bunlar hayal bile edilemiyordu.

Şimdi güçlü ordumuz, profesyonel askerlerimiz tüm dünyaya ders veriyor. Afrin'de koç yiğitlerimiz teröristleri temizlemeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı en kısa zamanda sonuçlanacaktır. Rabbim orada büyük bir görev ifa eden askerlerimiz başta olmak üzere tüm askerlerimizi muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır'da hazır bulundu.