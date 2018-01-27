Tgc Batıray Denizaltısı Samsun'da

Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun Limanına demir atan TCG Batıray(ES-349) Denizaltı Komutanı Deniz Binbaşı Necati Karaca, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Düzenli olarak tatbikatlara katılan Türk donanmasının fertlerini Samsun'da ağırlamaktan her zaman mutlu olduklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye kendi silahlarını, gemilerini üretecek bir pozisyona geldi. Askerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yerli imkanlarla sağlanan tüm silahlar, gemiler coğrafi şartlardan kaynaklanan handikapları ortadan kaldırıyor. Nereden nereye geldik. Bundan 50 yıl önce bunlar hayal bile edilemiyordu. Şimdi güçlü ordumuz, profesyonel askerlerimiz tüm dünyaya ders veriyor. Afrin'de koç yiğitlerimiz teröristleri temizlemeye devam ediyor. Zeytin Dalı Harekatı en kısa zamanda sonuçlanacaktır. Rabb'im orada büyük bir görev ifa eden askerlerimiz başta olmak üzere tüm askerlerimizi muzaffer eylesin. Ziyaretiniz beni çok memnun etti. Teşekkür ediyorum. Sizleri Samsunumuzda her zaman ağırlamak isteriz" dedi.

Ziyarette Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır da hazır bulundu. - SAMSUN