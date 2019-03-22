Tgbd Başkanı İnaltekin Güven Tazeledi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği'nin (TGBD), 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda oyların çoğunluğunu alan mevcut başkan Faruk İnaltekin, yeniden başkanlığa seçildi.

TGBD'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilkent CYBERPARK'ta gerçekleştirildi.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikle, yönetim kurulunun 2 yılda bir seçime gitmesi kararlaştırıldı. Genel kurul sırasında, derneğin yönetim kurulu seçimleri de yapıldı.

Seçimler neticesinde, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü de olan TGBD'nin mevcut başkanı Faruk İnaltekin oyların çoğunluğunu alarak, güven tazeledi. TGBD Yönetim Kurulu'nun da belirlendiği seçimlerde görev dağılımı şöyle şekillendi:

"Başkan Yardımcısı Derya Çağlar, Sayman Serdal Terzi, Sekreter Yener Mercanköşk, Üyeler Erhan Akın, Deniz Tunçalp ve Bilgin Yazlık."

TGBD'nin, yöneticilere ve personele sağladığı eğitimler, yürüttüğü programlarla teknoparkların yönetim kalitesinin arttırılması ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için katkı sağlamaya devam edeceği aktarıldı. Bu kapsamda, 2019-2021 çalışma döneminde de yasa ve yönetmeliklerin takip edilerek, kurumsallaşma, farkındalığın artırılması, niteliksel iyileştirme, ilgili öneri ve görüşlerin oluşturulması gibi çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA