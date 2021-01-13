TGB, WhatsApp'tan ayrılarak BİP'e geçme kararı aldı
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TGB, WhatsApp'tan ayrılarak BİP'e geçme kararı aldı

13.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:10
TGB, WhatsApp'tan ayrılarak BİP'e geçme kararı aldı

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), WhatsApp kullanımdan vazgeçerek 10 bini aşkın üyesiyle BİP'e geçme kararı aldı.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), WhatsApp kullanımdan vazgeçerek 10 bini aşkın üyesiyle BİP'e geçme kararı aldı.

TGB Genel Başkan Yardımcısı Barış Demiralay, yaptığı yazılı açıklamada, emperyalist devletlerin güdümündeki şirketlerin dijital zorbalığına dikkati çekerek milli sosyal medyadan yana tavır aldıklarını kaydetti.

Sosyal medya tekellerinin, sınırsız kar arzuları doğrultusunda kullanıcıların kişilik haklarını ve mahremiyetlerini hiçe saydıklarını savunan Demiralay, "Son olarak WhatsApp adlı haberleşme uygulaması, kullanıcılara dayattığı sözde gizlilik sözleşmesiyle, verilerimizi Facebook'la paylaşacağını, bu sözleşmenin onaylamayanların uygulamayı kullanamayacağını ilan etmiştir. Bu dayatma, bardağı taşıran son damla olmuştur." ifadelerini kullandı.

Demiralay, bu mecraların kontrolünün sağlanması ve gerekirse erişime kapatılması görüşünü aktararak, TGB'nin milli yazılımları kullanma kampanyası başlattığını, 10 bini aşkın üyesiyle WhatsApp yerine BİP uygulaması kullanacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç

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