Tgb'den Suriye Operasyonu Protestosu

Sakarya'da Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonu protesto etti.

Sakarya Üniversitesi Merkez Kampüsü kafeteryasında toplanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi öğrenciler, bir süre slogan attı.

TGB Sakarya İl Başkanı Emre Can Çelik, burada grup adına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye müdahale ettiğini hatırlattı.

ABD'nin 2003'te de Irak'a müdahale ettiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Bu işgalden yıllar sonra dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, oradaki kimyasal silah depolarının yalan olduğunu ifade etmiş ve bunun kişisel kariyerinde bir utanç olduğunu belirtmişti. Sözde demokrasi vaatleri ile yapılan bu işgal 1,5 milyon Iraklının hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Emparyalistler sürekli yalanlarla, iftiralarla farklı ülkelere müdahale etti, saldırı gerçekleştirdi. Yalanlarla Yugoslavya'yı, Afganistan'ı, Libya'yı karıştırdı. Şimdi de Doğu Guta'da sözde kimyasal silah yalanları ile Suriye'yi işgal etmenin derdindeler. Ancak artık dünyanın bu yalanlara karnı tok. Unutmayalım Türkiye'de 15 Temmuz'u gerçekleştirenler ABD'nin emrindeki ihanet çetesidir. Unutmayalım PKK'ya PYD'ye tırlar dolusu silah yardımı yaparak elinde Mehmetçik'in kanı bulunan ABD'nin ta kendisidir. Mazlum uluslar, emperyalizmi bölgeden perişan edecek ve bu savaştan muzaffer ayrılacaktır."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.