"TFW CLUB BUSINESS CARD" yakında Tüm TÜRKİYE' de Türkiye Moda Haftası "TURKEY FASHİON WEEK" ' in Yönetim kurulu Başkanı ve kurucusu Emrah KAYİHAN tüm moda severler için indirim ve alışveriş kartı olmasını hedefledikleri "TFW CLUB BUSINESS CARD" ürünü ve organizasyonlar hakkında bilgi verdi.

Emrah Kayihan, " Önümüzdeki yıllarda özellikle Moda dünyasının yaşanan son olaylardan dolayı çok etkilendiğini.Artık yeni bir döneme girildiği için kurumsal yapılanmaların daha dijital ortamlara geçiş yapmakta olduğunu belirtti. Öncelikle bu durumdan dolayı Dünya' da tüm moda haftaları içerisinde ilk defa Türkiye Moda Haftası TURKEY FASHION WEEK bünyesinde oluşturulan TFW CLUB BUSINESS CARD ürününü tüm moda severlerin kullanımına açtıklarını belirtti. TFW CLUB BUSINESS CARD kullanıcılarının en büyük avantajı ise tüm anlaşmalı marka ve tasarımcılardan %50 ye varan indirimlerden faydalanmalarını sağlamaktır. Kartın en büyük hedefinin Moda severleri Moda camiası ile birleştirip hem istihdam alanında hemde ticari anlamda kazançlar sağlanılmasını hedeflemektedir.& ;