Tfrs-9 Düzenlemesinin Vergi Etkisinde Öne Çıkan Başlıkları Neler?

KPMG Türkiye Şirket Ortağı, YMM Hakan Güzeloğlu, TFRS-9 düzenlemesinin vergi etkisinde öne çıkan başlıklarının neler olduğu hakkında Wise TV'ye konuştu.



Güzeloğlu, bankaların 01.01.2018'den itibaren TFRS-9 düzenlemesine geçecek olduklarını ve bu düzenlemenin etkilerinin KPMG seminerlerinde başlıklar altında tartışıldığını ifade etti.