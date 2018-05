Tfmd "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" Ödül Töreni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince (TFMD) düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödül törenine katıldı.

Arslan, Grand Ankara Otel'de TFMD tarafından düzenlenen "Türk Telekom Yılın Basın Fotoğrafları 2018" ödül töreninde, 1985'ten bu yana 33 yıldır aralıksız gerçekleştirilen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın her yanında görev yapan foto muhabirlerinin her şartta başarı gösterdiklerine işaret eden Arslan, "Bazen bin bir sözcükle anlatamadıklarınızı tek bir karede anlatmak özel bir beceri istiyor. Fotoğrafların zihinde etkisi çok daha kalıcı, ifade gücü çok daha kuvvetli. Siyasetten sanata, bilimden hayata, spordan savaşa her konuda bir çok kare sizin elinizde sanat ve estetik değer kazanıyor. Elinize, gözünüze, objektiflerinize, yüreğinize sağlık." diye konuştu.

Arslan, foto muhabirlerinin ülkenin gündemini yansıttığını ve tarihe tanıklık ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişiminden bugüne bir beka mücadelesi verdiğimiz bir gerçek. Ekonomiden siyasete her alanda mücadele ediyoruz. Sadece sınırlarımız içinde değil, Suriye'de, Myanmar'da, Filistin'de, Kudüs'te verilen mücadelenin yaşandığı her anda kayıt altına aldığınız görüntüler bu milletin gönlünde kimlerin olması gerektiğini göstermesi açısından çok önemli. Zor, stresli, bir o kadar da değerli bir iş yapıyorsunuz. Akıp giden zaman sayenizde ölümsüzleşiyor. Ödül alan tüm foto muhabirlerini yürekten kutluyorum."

Bakan Arslan, konuşmasının ardından, kendisine verilen fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğrafını çekti.