TFMD'den DHA'ya 2 ödül
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TFMD'den DHA'ya 2 ödül

TFMD'den DHA'ya 2 ödül
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2 ödül verildi.

2 ödül verildi.

TFMD tarafından 36 yıldır düzenlenen ve medyanın en prestijli fotoğraf ödüllerinin belirlendiği 'Yılın Basın Fotoğrafları Ödülleri 2021' yarışmasının sonucu açıklandı. Bu yıl 5 bin 188 kare fotoğrafın değerlendirildiği 'Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nda jüri, 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle layık görüldü. Yarışmada, filyasyon ekiplerinin zorlu mücadelesini fotoğraflayan DHA Tunceli Muhabiri Serhat Ozan Yıldırım ile DHA Foto Muhabiri Can Erok'un 'Pandemi Fotoğraf Seri' pandemi sürecini anlatan fotoğrafları ödüllendirildi. Ödüller haziran ayında düzenlenecek programla sahiplerine verilecek.

 


TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül
TFMD'den DHA'ya 2 ödül

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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