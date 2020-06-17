TFL Altekma'nın forma sponsoru Pasaport Pizza AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, forma göğüs sponsorluğu için Pasaport Pizza ile anlaştı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, forma göğüs sponsorluğu için Pasaport Pizza ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Pasaport Pizza Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen törende konuşan kulüp başkanı Melih Sebastien Durmuş, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Desteklerinden dolayı marka yetkililerine teşekkür eden Durmuş, "Pasaport Pizza'nın desteğiyle bu sezon güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu destekle TFL Altekma olarak Avrupa kupaları yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pasaport Pizza Genel Müdürü Mükremin Özdemir ise birliktelikten duyduğu memnuniyeti dele getirerek, "TFL Altekma'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'nde güzel bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Kulübün yanında olmamız bizler için onur ve gurur verici bir olay. Yeni sezonda hep beraber Avrupa kupalarına katılabilmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

TFL Altekma Basın Sözcüsü Cevat Başçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Can Gürsel'in de katıldığı törende imzalanan anlaşma gereği İzmir ekibi, Efeler Ligi ve Kupa Volley müsabakalarında formasının önünde Pasaport Pizza reklamını taşıyacak.

Kaynak: AA