TFL Altekma gençleri tuttu Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma altyapısından yetişen iki genç oyuncu Berkant MİT ve Emir Pınar ile sözleşme yeniledi.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekibi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma altyapısından yetişen iki genç oyuncu Berkant MİT ve Emir Pınar ile sözleşme yeniledi. Fethiye Belediyespor'dan 4 yıl önce geldiği TFL Altekma'nın altyapısında oynadıktan sonra A takımın bir parçası olan smaçör Berkant ile altyapıdan yetişen orta oyuncu Emir, 19 yaşında Efeler Ligi tecrübesi yaşayacak. Gençlere yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını belirten basın sözcüsü Cevat Başcı, "İki oyuncumuz altyapımızdaki diğer gençlere rol model olacak" dedi.



Kaynak: DHA