TFL Altekma Eren Öner'le sözleşme imzaladı Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonda tarihinde ilk kez mücadele edecek Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, dış transferde bir anlaşma daha sağladı.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde yeni sezonda tarihinde ilk kez mücadele edecek Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, dış transferde bir anlaşma daha sağladı. İzmir temsilcisi geçen sezon Milas Belediyespor'da forma giyen pasör Eren Öner'le sözleşme imzaladı. 1.97 boyunda ve 31 yaşındaki voleybolcu kariyerinde Arkasspor, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Afyon Belediyespor, Urfa Belediyespor, Eğirdir, Palandöken Belediyespor kulüplerinde görev aldı.

Kaynak: DHA