TFL Altekma'dan takviye Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, geçen sezon Tokat Belediye Plevne'de forma giyen smaçör Mehmet Hacıoğlu ile anlaşma sağladı.

Axa Sigorta Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, geçen sezon Tokat Belediye Plevne'de forma giyen smaçör Mehmet Hacıoğlu ile anlaşma sağladı. Tofaş altyapısında yetişen 25 yaşındaki voleybolcu Düzce Belediyespor, Arhavi Belediyespor ve Afyon Belediye Yüntaş kulüplerinde de oynadı. TFL Altekma'dan yapılan açıklamada, "Milli takımların çeşitli kategorilerinde hizmet verip, geçen sezon Efeler Ligi'nde Tokat Belediye Plevne'de oynayan Mehmet Hacıoğlu, yeni sezonda Altekma ailesinde. Hoşgeldin Mehmet Hacıoğlu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA