TFL Altekma'da Matmeriçli uzattı VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da yönetim, antrenör Levent Matmeriçli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

VOLEYBOLDA AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma'da yönetim, antrenör Levent Matmeriçli ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Gerçekleşen törende Levent Matmeriçli, takımın başında 6'ncı sezonunu geçirmek için resmi imzayı attı. İstikrarın önemli olduğunu, Matmeriçli'nin antrenörlük ve voleybol bilgisine güvendiklerini belirten Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Genç, çalışmayı seven, güzel bir ekip oluşturmaya çalıştık. Levent Matmeriçli'nin de bu takımın başında bizi başarıya ulaştıracağına inandık. Kendisiyle sözleşme yenilediğimiz için mutluyuz" dedi.

Antrenör Levent Matmeriçli ile 5 yıldır uyum içinde çalıştıklarını dile getiren basın sözcüsü Cevat Başçı, "Hocamızla güzel bir birlikteliğimiz var, bunu sürdürdüğümüz için mutluyuz. İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan, yeni bir renk getireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olmanın sorumluluğuyla ligde başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Matmeriçli ise şu açıklamayı yaptı: "Beni tekrar bu takımın başında görmek istedikleri için başkan ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Yeni sezonda TFL Altekma'nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Kaynak: DHA