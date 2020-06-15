TFL Altekma'da Eren imzaladı Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği 2020-21 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı.

Voleybol Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceği 2020-21 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Tevfik Fikret Lisesi (TFL) Altekma, daha önce anlaşmaya vardığı pasör Eren Öner'le resmi sözleşme imzaladı. Arkasspor, Torul Gençlik, Sivas 4 Eylül Belediye, Afyon Belediye, Urfa Belediye, Eğirdir, Palandöken Belediye ve son olarak geçen sezon Milas Belediye formalarını giyen 31 yaşındaki voleybolcu yeniden İzmir'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Başkan Melih Sebastien Durmuş, Eren'i iyi tanıdıklarını ve takıma faydalı olacağına inandıklarını belirtti.

Kaynak: DHA