Tff, Zeytin Dalı Harekatı'na Destek İçin Kilis'te

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu üyeleri, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti.

Demirören ile yönetim kurulu üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kilis'i ziyaret etti, mart ayı toplantısını da bu kentte gerçekleştirdi.

Başkan Yıldırım Demirören ile Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Mete Düren ve Fuat Guguloğlu ile Genel Sekreter Kadir Kardaş'ın yanı sıra A Milli Takım Antrenörü Tayfur Havutcu ve Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan'ın da yer aldığı TFF heyetinin gerçekleştirdiği programa çok sayıda spor adamı da katıldı.

Kilis Belediyesine yapılan ziyarette konuşan Demirören, sporun kişileri birbirine yaklaştıran bir unsur olduğunu belirtti.

Kilis'te amatör spor kulüplerini ziyaret ederek, her birine 15 bin lira destek verdiklerini ifade eden Yıldırım Demirören, şunları kaydetti:

"Yönetim kurulu toplantılarımızı değişik şehirlerde, değişik şekillerde yapıyoruz. Bu defa Kilis için karar verdik. Kilis, gerçekten çok önemli bir şehir. Önemi Fırat Kalkanı ile başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden öncü ilimiz olması. Kilis maalesef dışarıdan saldırıya uğrayan tek şehrimiz. Kilis halkının çektiği sıkıntıları biliyoruz. Federasyon olarak Kilis'e giderek, Kilis halkının sonuna kadar yanında olduğumuzu belirtmek istedik. Biz Türkiye'yi temsil eden bir kuruluşuz. Bizimle beraber tüm Türkiye'nin de Kilis'in yanında olduğunu iletmek için geldik."

Bu süreçte güvenlik güçleri ve Mehmetçik'in sonuna kadar arkasında olduklarını dile getiren Demirören, UEFA'nın Ürdün'de yaptırdığı sahanın aynısının Kilis'te de yapılacağı müjdesini verdi.

TFF Başkanı Demirören, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, gazilere de sağlık temennisinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara da Fırat Kalkanı Harekatı'nın bitmesiyle rahat edeceklerini düşündüklerini ancak sınırın hemen yanı başında teröristlerin yığınak yapmaya başladığını söyledi.

Burseya Dağı'nın Kilis şehir merkezine 5 kilometre mesafede olduğunu, bu nedenle sivil halk için büyük tehlike arz ettiğini anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Biz Fırat Kalkanı Harekatı ile çok rahatladık ancak sonraki gelişmeler nedeniyle Zeytin Dalı Harekatı'nı çok bekledik. Sabaha kadar namluların ucunda yaşamak çok kolay sindirilebilecek bir olay değil. Ne zaman harekat başladı, o zaman bir kesim 'aman operasyon sınırlı olsun, sivillere dokunmayın' dedi. Altını çizerek kabul ediyoruz ama oradan bizim yatak odamıza, salonumuza, yürüdüğümüz caddeye, yemek yediğimiz lokantaya ve ibadet ettiğimiz camiye füzeler atıldı ve hiçbir Allah'ın kulu çıkıp kendi halindeki Kilis halkına füze atılıyor demedi."

Kilis'in erkeğiyle, kadınıyla, genciyle yaşlısıyla devletinin ve ordusunun yanında olduğunu ve olmaya da devam ettiğini aktaran Kara, bu kapsamda yaşlı kadınların ellerinde Türk bayraklarıyla askerlik şubelerine gidip "Bizi de askere alın." dediğini, bazı kadınların ise içli köfte, sarma, dolma, atkı, bere timleri oluşturup, ve Fetih Suresi okuyarak Mehmetçik'e manevi destek verdiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Demirören, Başkan Kara'ya 79 numaralı milli takım forması verdi.

TFF heyeti, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.