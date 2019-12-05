TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:30
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan AA'nın

(TFF) Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alkın Kalkavan, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Kalkavan, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Alkın Kalkavan, kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kontrollü yıkım", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok başarılı bulduğunu ve aralarından seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Kalkavan, emeği geçen herkesi kutladığını belirtti.

Kaynak: AA
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