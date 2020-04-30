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TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı

TFF Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma süreçlerini uzattı
30.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecini uzattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecini uzattı.

TFF'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarının karar alma sürecine ilişkin sürelerinin ve Tahkim Kuruluna başvuru süresinin durdurulması uygulamasının uzatılmasının kabul edildiğini bildirdi.

Açıklamada, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7226 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca, TFF Yönetim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarının kararlarına karşı itiraz edilen kararın tebliğinden ve TFF talimatlarının yayımından itibaren yedi gün olarak belirlenen Tahkim Kuruluna başvuru süresinin, 13 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan'a kadar durdurulmasının da Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair 2480 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 15 Haziran'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulları, Etik Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Kulüp Lisans Kurulunun toplantıları ile bu kurulların talimatlarında belirlenen yargılama sürecine ilişkin sürelerin durdurulmasının ise bu kararın TFF internet sitesindeki yayın tarihinden itibaren yine 15 Haziran'a kadar uzatıldığı kaydedildi.

Tahkim Kuruluna başvuru ve yargılama sürecine ilişkin sürelerin durma süresinin de sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlamasına karar verildiği vurgulandı.

Kaynak: AA

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