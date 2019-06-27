TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına...
TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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19:24 TFF Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına...