TFF Yönetim Kurulu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yaptığı... TFF Yönetim Kurulu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yaptığı toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme kaldırıldığını gelecek sezon ligin 21 takımla oynanacağını açıkladı.

TFF Yönetim Kurulu'nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yaptığı toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda küme düşme kaldırıldığını gelecek sezon ligin 21 takımla oynanacağını açıkladı. - İSTANBUL Kaynak: İHA