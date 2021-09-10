TFF yöneticisi Erdem'den Ampute Futbol Milli Takımı'na moral ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Polonya'da 12-19 Eylül'de düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Futbol Milli Takımı'nı, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Polonya'da 12-19 Eylül'de düzenlenecek 2021 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Futbol Milli Takımı'nı, kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

Millilere Riva'daki tesislerde moral ziyaretinde bulunan İsmail Erdem, takımın Polonya'da şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Erdem, takıma hitaben yaptığı konuşmada, "2006 yılında 20 sporcu ile çıktığınız bu yolda ampute futbolumuz, TFF ile yollarının kesişmesinin ardından artık bir dünya markası haline geldi. 2017 yılında bizlere yaşatmış olduğunuz Avrupa şampiyonluğunu yeniden kazanmanızı bekliyoruz. TFF Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte geçmişte olduğu gibi bundan sonra da engelli futbolunu desteklemeye devam edeceğiz. TFF ailesi olarak her zaman arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Bu kadronun önce Polonya'da Avrupa şampiyonu olacağına, 2022'de ülkemizde düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da şampiyonu olacağına inancım tam." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsmail Erdem ve Ampute Milli Takımı, Riva'da kamp yapan Kadın Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever