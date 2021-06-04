TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı
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TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı

TFF, yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yerli oyuncu teşvik sistemini açıkladı. Buna göre Süper Lig kulüplerinde 1 Ocak 2021 ve daha sonra doğmuş olan A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar 1.50 ile çarpılarak hesaplanacak.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2021 - 2022 Sezonu sonunda Süper Lig Kulüpleri, resmi lig müsabakalarında oynattıkları Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip olan futbolcuların sahada kaldıkları dakikaların toplamına göre sıralanırlar. 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olan Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcuların sahada kaldıkları dakikalar ise 1.50 ile çarpılmak suretiyle hesaplanır.

Buna göre;

1. sırada yer alan takıma 5.000.000 TL

2. sırada yer alan takıma 4.000.000 TL

3. sırada yer alan takıma 3.000.000 TL

4. sırada yer alan takıma 2.000.000 TL

5. sırada yer alan takıma 1.000.000 TL

olmak üzere toplam 15 milyon TL yerli oyuncu teşvik bedeli olarak resmi lig müsabakalarının bitimini takip eden bir ay içerisinde ödenir" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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