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TFF'ye 2020-2021 sezonu için 'Adnan Süvari' başvurusu

2020-2021 sezonuna "Efsane Göztepe"yi oluşturan Teknik Direktör Adnan Süvari'nin isminin verilmesi için, İzmir'de profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüpler ve iş dünyası temsilcileri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptı.

TFF'ye 2020-2021 sezonu için 'Adnan Süvari' başvurusu
23.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:40

2020-2021 sezonuna "Efsane Göztepe"yi oluşturan Teknik Direktör Adnan Süvari'nin isminin verilmesi için, İzmir'de profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüpler ve iş dünyası temsilcileri Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yaptı.

İzmir'de profesyonel futbol liglerinde yer alan kulüpler ile iş dünyası temsilcileri, 2020-2021 sezonuna "Efsane Göztepe"yi oluşturan teknik direktör Adnan Süvari'nin isminin verilmesi amacıyla TFF'ye başvuruda bulundu. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, başvuruya Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Karşıyaka ve Bucaspor 1928 kulüplerinin başkanlarının, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulunun da destek verdiği belirtildi.

Yapılan başvuruda şu ifadeler yer aldı:

"Adnan Süvari, zamanının ötesinde futbol stratejileri ile Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını alan 'Efsane Göztepe'yi oluşturan, iki Türkiye Kupası, iki Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı İzmir'e taşıyan, 3 yıl süren A Milli Takım Teknik Direktörlüğü döneminde de başta efsanevi Rusya zaferi olmak üzere birçok başarıya imza atmış, sadece Göztepe'ye ve İzmir'e değil tüm Türkiye'ye mal olmuştur. Tüm bunlar göz önüne alındığında Süper Lig'e Adnan Süvari adının çok yakışacağını düşünüyor ve değerli kabullerinizle Süper Lig 2020-2021 sezonunun 'Adnan Süvari Sezonu' adıyla oynanmasını ekte imzaları bulunan tüm İzmir kulüpleri, kurum ve kuruluşları olarak arzu ve talep ediyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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