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TFF: Yayın hakları Saran grubu ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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TFF: Yayın hakları Saran grubu ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır

TFF: "Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır"

TFF: "Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır"

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Futbol Federasyonu, Film, Spor, Güncel, Haberler

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