TFF, vefatının 10. yıl dönümünde Lefter Küçükandonyadis'i andı - Haberler Spor
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TFF, vefatının 10. yıl dönümünde Lefter Küçükandonyadis'i andı

TFF, vefatının 10. yıl dönümünde Lefter Küçükandonyadis'i andı
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yılında andı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yılında andı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz."

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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