TFF ve TSYD'den basın mensupları için bilgilendirme toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF ve TSYD'den basın mensupları için bilgilendirme toplantısı

TFF ve TSYD'den basın mensupları için bilgilendirme toplantısı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 1 Eylül Çarşamba günü basın mensuplarına yönelik UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili toplantı düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 1 Eylül Çarşamba günü basın mensuplarına yönelik UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili toplantı düzenleyecek.

TSYD Levent Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacak toplantıda TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin, projeksiyon aracılığıyla pozisyonları ekranlara getirecek ve UEFA'nın yeni uygulamalarını anlatacak.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve bazı hakemler de katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren 'kırmızı liste' kararı
Premier Lig'den milli futbolcuları ilgilendiren "kırmızı liste" kararı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, PFDK'ya sevk edildi
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Beşiktaş, Alman ekibi Schalke'den Can Bozdoğan'ı kadrosuna kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TFF ve TSYD'den basın mensupları için bilgilendirme toplantısı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:03:02. #1.14#

title