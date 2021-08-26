TFF ve TSYD'den basın mensupları için bilgilendirme toplantısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 1 Eylül Çarşamba günü basın mensuplarına yönelik UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili toplantı düzenleyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 1 Eylül Çarşamba günü basın mensuplarına yönelik UEFA'nın yeni uygulamalarıyla ilgili toplantı düzenleyecek.

TSYD Levent Tesisleri'nde saat 11.00'de başlayacak toplantıda TFF Hakem Gelişim Müdürü Burçin Keskin, projeksiyon aracılığıyla pozisyonları ekranlara getirecek ve UEFA'nın yeni uygulamalarını anlatacak.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu toplantıya TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve bazı hakemler de katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan